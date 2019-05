Bij het ongeval aan de Craeybeckxtunnel gistermiddag is Alexis Dragonetti omgekomen. Hij is bekend als de organisator van de Boekenbeurs.Hij reed gisteren rond drie uur met zijn wagen tegen de wand van de tunnel. Hij werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed later aan zijn verwondingen.