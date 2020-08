Oprichter volkstuintjes krijgt gepeperde rekening van NMBS

Een gepeperde rekening voor de oprichter van de Brechtse volkstuintjes. Die moet volgens de NMBS iets meer dan 17 000 euro betalen voor de ontruiming van de tuintjes.

Die zijn -na een rechtszaak over wie de eigenaar is van de gronden- in juni ontmanteld. Maar ze moesten eigenlijk al eerder weg. De NMBS heeft dan maar zelf het initiatief genomen en heeft zo'n twee dagen lang zes mensen ingezet om alles weg te halen. De kostprijs: 17 292 euro. De vervaldatum van de factuur is 9 augustus, overmorgen al. Bernard Somville die de tuintjes in 2014 had opgestart zegt dat hij het geld niet heeft. Hij betaalt nu al een lening af aan de NMBS voor de gerechtskosten en vindt het ongelofelijk dat dit bedrag erbij komt.