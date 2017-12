Oproep dokter Colemont : Breng mijn laptop terug aub

De Antwerpse dokter Luc Colemont is sinds gisteren zijn Macbook Air en twee agenda's kwijt. Hij doet een oproep via Twitter aan diegene die hem heeft.

"Verloren of gestolen, het restultaat is hetzelfde, ik ben hem kwijt", schrijft Luc Colemont in een Twitterbericht. Sinds gisteravond is de darmspecialist zijn laptop kwijt. Mogelijk is die gestolen, maar hij is voorzichtig met die uitspraak. Aan de eerlijke vinder of aan de dief vraagt hij zijn tas met laptop en agenda's terug te brengen. "Het is echt een ramp", aldus de dokter.

Wie info heeft, kan een mailtje sturen naar info@stopdarmkanker.be