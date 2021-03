Oproep Horeca Vlaanderen: "Als je een hart hebt voor de horeca, volg dan de regels"

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Centrum heeft zaterdag aan de Statiestraat een bestuurder onderschept die het niet te nauw nam met de regels. De man was niet in het bezit van een rijbewijs. Wellicht om onder de radar te blijven, had de man zijn wagen ingeschreven op de naam van een vriend die wel over een rijbewijs beschikte. De man bleek na een test te rijden onder invloed van cannabis. De auto waarmee hij zich verplaatste was niet verzekerd en is dus in beslag genomen. De bestuurder kan zich aan een stevig proces-verbaal verwachten. Maar ook de vriend op wiens naam de wagen ingeschreven stond, krijgt een proces-verbaal wegens het toevertrouwen van een voertuig aan iemand zonder geldig rijbewijs.