Oproep : 'Laat vuurwerk over aan professionals'

In de aanloop naar de eindejaarsperiode waarschuwt Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor patiƫnten met brandwonden en littekens, voor het gebruik van vuurwerk.

Met de campagne 'Gebruik je verstand of verlies een hand! ' roept de vzw op om het afsteken van vuurpijlen aan professionals over te laten. 'Veilig vuurwerk bestaat niet. Koop en gebruik het daarom niet zelf, maar laat het over aan de professionals', klinkt het. 'Verschillende gemeenten organiseren een vuurwerkshow om het nieuwe jaar in te luiden. Geniet van het spektakel en vergeet je kinderen niet te beschermen met gehoorbescherming tegen de luide knallen en hoge fluittonen.' Vuurwerk afsteken is dan ook niet zonder risico's. 'Elk jaar krijgen we te maken met heel wat vuurwerkslachtoffers: feestvierders lopen soms zware brandwonden op, er kan zelfs brand ontstaan.' Ook voor dieren is het afsteken van vuurwerk schrikwekkend, benadrukt Oscare.

(foto : Oscare)