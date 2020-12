Achtervolging 200 km per uur op E19: oproep tot getuigen

Tijdens een wilde achtervolging op de snelweg en in Antwerpen zijn vandaag verschillende weggebruikers getuige en/of slachtoffer geworden. Het Openbaar Ministerie vraagt dat zij zich zouden willen melden bij de lokale politie om een verklaring af te leggen.

De federale wegpolitie wilde vandaag rond 11.24 uur een autobestuurder controleren op de E19 ter hoogte van Loenhout richting Antwerpen. De autobestuurder viel op door zijn sportief rijgedrag in zijn Fiat 500x.

De bestuurder negeerde de bevelen van de politie om te stoppen en vluchtte weg met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Hij slalomde tussen het verkeer en reed verschillende keren over de pechstrook. Hij heeft ook op verschillende momenten geprobeerd om politievoertuigen aan te rijden.

Op de Antwerpse Ring nam hij de afrit Berchem. Op de brug sloeg de bestuurder eerst linksaf, maar maakte dan snel een bocht van 180 graden en reed naar de Singel. Daar reed hij met hoge snelheid over het fietspad. Via de Jan Van Rijswijcklaan en R11 kwam de wagen tot stilstand onder het viaduct van Wilrijk.

De 24-jarige man gaf zich over aan de politie die op dat moment met een 15-tal ploegen ter plaatse was. De wegpolitie had bijstand gekregen van PZ Brasschaat en van PZ Antwerpen.

De twintiger uit het Brusselse is bij politie en gerecht bekend voor drugsfeiten en hij werd ook eerder veroordeeld.

Het parket Antwerpen zal de man voorleiden voor poging doodslag, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van verkeer.

Tijdens de achtervolging is niemand gewond geraakt, maar verschillende weggebruikers (automobilisten en fietsers) konden net op tijd wegspringen. We willen vragen dat ze zich melden, zodat hun getuigenis kan worden opgenomen in het onderzoek. Mensen kunnen zich melden bij hun lokale politie.

(foto : GvA)