Oproep om cafés tot 3 uur 's nachts open te houden

Het bekende café In Den Boer van Tienen op het Mechelseplein in de Theaterbuurt vraagt om Antwerpse cafés open te laten tot drie uur 's nachts in plaats van de verplichte sluiting om één uur die nu geldt. Het latere sluitingsuur zou voorkomen dat jongeren nadien thuis nog samen afronden.

Volgens de uitbater van In Den Boer van Tienen zakken jongeren vanaf middernacht nu massaal af naar nachtwinkels om drankvoorraad in te slaan en na de sluiting van de cafés thuis of op kot verder te feesten. De cafés langer openhouden kan dat gedrag tegengaan en voor een betere spreiding zorgen, aldus de uitbater. En de politie zou ook makkelijker een oogje in het zeil kunnen houden.