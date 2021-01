Oproep om grenzen te sluiten

Nu ook in Ierland het aantal besmettingen met de nieuwe Britse coronavariant toeneemt, stelt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) vandaag voor een sluiting van de grenzen te overwegen.

'Vanuit epidemiologisch standpunt is een sluiting van de grenzen dan een zinvolle maatregel', zegt Molenberghs. 'Dat ligt vooral politiek gevoelig, ook in het kader van de inter­nationale relaties. Maar persoonlijk vind ik, en dan spreek ik niet vanuit de Gems (het officiële experten­comité,), dat we het toch moeten overwegen.' Zijn collega Marc Van Ranst schat in Het Laatste Nieuws intussen dat de regels ten vroegste over twee maanden versoepeld kunnen worden - 'tenzij de politiek anders beslist'. Een sluiting van de grenzen laat ook toe om tijd te kopen voor de vaccinaties, zegt Molenberghs. 'Want als de nieuwe variant eenmaal binnen is, dan is het te laat. We moeten alles op alles zetten om dat bij ons te vermijden en te vertragen.' Bij onze noorderburen groeit intussen de vrees over de nieuwe variant.

Nederlands premier Rutte maakte gisteren nog bekend dat de lockdown met drie weken verlengd wordt. Voor een sluiting van de grenzen staat niemand te trappelen, beseft ook Molenberghs. 'Maar het gaat hier over het al dan niet buiten houden van een nieuwe variant, en dus een nieuwe epidemie.' Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukte gisteren nog in de Kamercommissie Gezondheid dat de nieuwe varianten ook voor ons land 'een reden tot bezorgdheid zijn'. Tegelijk gaf hij aan dat een sluiting van de grenzen 'voor een klein land als het onze bijzonder ingewikkeld is'.

De vaccinatieronde die intussen aan de gang is, zal, ondanks het versnelde tempo, pas over twee maanden zijn vruchten afwerpen, zegt Van Ranst intussen. De drempel van de 75 hospitalisaties bereiken we over vijf à zes weken, schat hij. Dan zijn er nog drie weken nodig om te consolideren. 'Tenzij de politiek toch anders beslist. Want als het buitenland eerder versoepelt dan wij zal de druk op onze beleidsmakers groot worden.'

(foto © Belga)