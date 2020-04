Oproep om zomersolden 2 maanden uit te stellen

Liesbeth Wouters en Stijn Gillis, uitbaters van interieurwinkel Rewind en kinderwinkel Play, twee duurzame conceptstores in Antwerpen, voelen de coronacrisis maar al te goed. Ze komen daarom met een drastisch voorstel: stel de solden met 2 maanden uit, tot 1 september, en stel de lancering van de wintercollecties ook met 2 maanden uit!

‘Al sinds begin maart voelen veel lokale handelaars een enorme duik in de omzetten. Als we in mei onze winkels hopelijk weer mogen openen zal het zeker nog enkele weken duren eer we weer op volle kracht draaien. Dat zijn drie maanden omzetverlies, voor een lokale handelaar kan dat de doodsteek zijn’, legt Liesbeth uit. ‘Onze nieuwe zomercollecties zullen bij een heropening in mei maar 1 maand aan een gezonde, eerlijke prijs in de winkel hangen, want in juni is bijna iedereen bezig met de gekende koppelverkoop. Daardoor zullen veel lokale handelaars de wintercollecties niet kunnen betalen, want die komen al aan in juli. Als de merken de collecties op tijd kunnen leveren, want veel fabrieken liggen nu zo goed als stil.’ Daarom dus een pleidooi voor zomerkoopjes én de start van het winterseizoen op 1 september.

Liesbeth en Stijn dromen zelfs van meer: waarom de solden en de seizoenscollecties niet permanent 2 maanden opschuiven, want iedereen in de modesector voelt dat het huidige systeem niet klopt. ‘Waarom hangen de winkels in januari vol met zomerkleding als het buiten nog koud is, en waarom hangen de winkels in juli vol met wintertruien, jassen en laarzen terwijl het nog volop zomer is? Als we opnieuw gezonde modebedrijven willen moeten we deze crisis aangrijpen om de modesector voorgoed te durven veranderen. Lokaal, nationaal, en zelfs Europees. We moeten nu de handen in elkaar slaan om hier op lange termijn sterker uit te komen,’ vervolgt Liesbeth.