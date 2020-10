Binnenkort zijn er geen boetes meer voor boekenwurmen die zich iets te lang vastklampen aan een uitgeleend exemplaar van de bib. Dat staat in het nieuwe Bibplan. Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud stelde het vanmiddag voor in stadsbibliotheek Permeke. Vernieuwen en vooral toegankelijk maken voor iedereen, dat is het plan. Dus komen er nieuwe openingsuren en zal er meer aandacht zijn voor de wensen van bezoekers.