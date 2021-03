Parking overspoeld door wildplassers 'stop het gezeik'

Het was vandaag opletten geblazen in Antwerpen. Er trok een storm over ons land. Tot vier uur in de namiddag kondigde het KMI code geel af. De rukwinden liepen op tot 100 kilometer per uur, met zelfs pieken van 110 kilometer per uur. De brandweer kreeg dan ook veel oproepen. En ook het vaccinatiecentrum op Spoor Oost moest tijdelijk de deuren sluiten. Wie er vandaag een vaccin moest krijgen, kon wel nog terecht in de Lotto Arena.