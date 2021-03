Steeds meer erg kleine kinderen maken koorts en kampen met ademhalingsproblemen. Of ze een corona-besmetting hebben opgelopen is niet duidelijk, want kinderen jonger dan drie jaar worden niet getest. Maar gouverneur Caty Berx roept op om kleintjes met zulke problemen thuis te houden en niet naar de crèche te brengen. Er zijn intussen al 29 kribbes gesloten in de provincie Antwerpen.