Oproerkraaiers Luchtbal veroordeeld

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zeven jongeren uit de Antwerpse wijk Luchtbal veroordeeld voor de rellen die er vorig jaar plaatsvonden.

Het geweld werd via een Whatsapp-groep georganiseerd. De beklaagden kregen celstraffen tot 37 maanden of een werkstraf van 100 uur. Vijf anderen werden vrijgesproken, omdat hun actieve deelname aan de rellen niet bewezen was. Aanleiding voor de baldadigheden was de hardhandige arrestatie van een jongeman uit de wijk op 10 juni 2016, die daarbij een oogkasbreuk had opgelopen.

Een dag later riepen de broers Wildi en Eldi E. via Facebook op om deel te nemen aan een manifestatie tegen politiegeweld, maar die mondde uit in rellen. Het achterraam van een anoniem politievoertuig werd ingegooid en een politiecombi werd omsingeld door een tiental jongeren. Een minderjarige smeet daarop een steen door het raam, die rakelings langs het hoofd van een inspecteur scheerde. Eldi E. wilde ook een molotovcocktail naar de combi gooien, maar kreeg hem niet aangestoken.

Ook de dagen erna bleef het onrustig. Op 12 juni werd een voertuig van de stad Antwerpen in brand gestoken en de ramen van een ontmoetingscentrum ingegooid. Twee dagen later ging een geparkeerd voertuig in vlammen op. Op 15, 16 en 18 juni kwamen er verschillende valse oproepen binnen, bedoeld om de politie ter plaatse te lokken. Uit het onderzoek bleek dat de beklaagden de rellen voorbereid hadden via een Whatsapp-groep, die Wildi E. beheerde. Hij had ook de molotovcocktails gemaakt en was verantwoordelijk voor de valse oproepen naar de politie. Voor hem en zijn broer Eldi waren de zwaarste straffen weggelegd: ze kregen respectievelijk 37 maanden en 30 maanden cel. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en benadrukte dat rellen en geweld tegen de politie niet geduld worden in onze samenleving. De beklaagden moeten in totaal 9.611 euro aan schadevergoedingen betalen aan de stad en de politie.