Opschorting van straf voor onopzettelijke dood 2-jarig jongetje door ongeval met lift

Elf eigenaars, van een appartementsgebouw aan de Charlottalei in Antwerpen, hebben van de correctionele rechtbank een opschorting gekregen voor de onopzettelijke dood van een 2-jarig jongetje.

Het slachtoffer was toen hij uit de lift wilde stappen met zijn voet geklemd geraakt in de opening tussen de liftkooi en de wand van de liftkoker. De lift klom verder omhoog en het jongetje werd verbrijzeld. Volgens de gerechtsdeskundige vertoonde de lift 48 risicopunten. De onderhoudsfirma had herhaaldelijk op de mankementen gewezen. En een controledienst had een maand voor de feiten nog gewaarschuwd dat de lift niet meer veilig gebruikt kon worden. De rechtbank oordeelde dat de eigenaars nalatig zijn geweest.