Opsporingbericht overval Carrefour in Berchem

Op vraag van het parket van Antwerpen verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

Op woensdag 24 oktober omstreeks 19.20 uur rekenden twee jonge Afrikaanse jonge mannen een drankje af aan de kassa in de Carrefour in de Statiestraat in Berchem. Nog voor ze de uitgang bereikt hadden, draaiden ze zich om en stapten ze opnieuw naar de kassa. De kleinste van de twee zei dat het drankje te duur was en dat ze hun geld terug wilden. Op het ogenblik dat de bediende de kassa opende om het geld terug te geven, sprong de grootste van de twee naar de kassa om het geld te grijpen.

De bediende werd door de grootste dader in bedwang gehouden door een aardappelmesje tegen de buik te houden. Toen een klant op de twee daders sprong, vluchtten ze weg . Beschrijving van de daders : Ze hebben beiden een donkere huidskleur, droegen donkere kledij en spraken Nederlands. Dader 1: de kleinste van de twee is ongeveer 1m60- 1m70 lang. Hij droeg witte sportschoenen Dader 2 : is ongeveer 1m70- 1m80 lang en had zijn gezicht bedekt. Hij droeg een zwarte joggingsbroek en een dikke donkere jas.

Herkent u de daders of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu

(bericht en foto's : politie.be)