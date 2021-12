Opsporingsbericht: 19-jarige jongen verdwenen

In Antwerpen zijn politie, parket en Child Focus op zoek naar een 19-jarige jongen die maandagmiddag verdween uit het Sint-Vincentiusziekenhuis. Abdelwaahid Ghalmi is een 1,80 meter lange en mager gebouwde jongeman die volgens de politie een mentale achterstand heeft en zich moeilijk kan uitdrukken.

Abdelwaahid heeft bruine ogen en kort, zwart haar en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een kaki/grijze winterjas met kap, een lichtblauwe jeans, wit/blauwe sneakers en een blauwe muts. De jongen verliet maandag omstreeks 13 uur het ziekenhuis in de Sint-Vincentiusstraat in de wijk 2018 en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Wie Abdelwaahid nog heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd om de politie te contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of Child Focus op het nummer 116 000. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. Het volledige opsporingsbericht staat op www.politie.be.