Op woensdag 22 februari, nam de 77-jarige Henri LEROY omstreeks 7u46 de bus 1650 ter hoogte van het woonzorgcentrum 'Melgeshof' aan De Lunden in Merksem.

De man verliet de om 7u53 de bus aan de Bredabaan in Merksem ter hoogte van de 'park and ride' parking en de Carrefour in Schoten. Mr Leroy stapte te voet weg in de richting van de Carrefour.

Een getuige heeft de vermiste omstreeks 11u a 11u15 opgemerkt in de Eikenlaan in Zoersel ter hoogte van de bushalte 'Leeuwerikendreef' (in de richting van Halle-Zoersel)

Henri Leroy was toen aan het liften.

De heer Leroy is mager en 1m70 lang. Hij heeft grijzend haar en beginnende voorhoofdskaalheid. Hij verplaatst zich met behulp van een wandelstok.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een geruit hemd onder een halflange grijs/groen jas en bruine lederen schoenen. Hij had een zonnebril op en droeg een wollen muts.

Hebt u mijnheer Leroy nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu