Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorige maand een dokter overvallen heeft in zijn praktijk in de Plantin en Moretuslei in Antwerpen.



De man bedreigde de dokter met een vuurwapen. Hij riep dat de dokter op de grond moest gaan liggen, maar wanneer die daar niet op reageerde kreeg de 75-jarige man een ferme klap in het gezicht met de kolf van het wapen. De dief ging er dan met het geld vandoor.

Wie de dader herkent, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300.