Politie en parket zijn op zoek naar 2 mannen. Ze waren mogelijk betrokken bij een gewapende kassaroof in een nachtwinkel in Borgerhout.

De feiten gebeurden op oudejaarsnacht, op 1 januari 2017. Het nieuwe jaar is nog geen uur oud wanneer een onbekende man de nachtwinkel aan de Stenenbrug binnen gaat. Hij bedreigt de uitbater met een pistool en eist het geld uit de kassa. Twee toevallige klanten zien het gebeuren en maken zich snel uit de voeten. De uitbater verweert zich en vlucht naar een achterkamer. De gewapende man probeert dan zelf de kassa te openen maar wanneer dat niet lukt, neemt hij de kassa onder zijn arm en gaat er vandoor in de richting van de Collegelaan. De dader droeg een soort trainingspak met lichte partijen onder de armen en op de zijkanten van de vest en sportieve schoenen van het merk Adidas.

Onmiddellijk na de overval gaat de uitbater buiten kijken. Hij vind een wapen op het voetpad, vermoedelijk tijdens de vlucht verloren door de overvaller. Om sporen te vrijwaren en in afwachting dat de politie ter plaatse komt, schopt hij het wapen met zijn voet tot aan de deur van de winkel.

Maar nog voor de politie er is, komen 2 mannen aan bij de winkel. Ze komen uit de richting van de Collegelaan. Eén van hen, de man met de donsjas, gaat binnen met een vreemd verzoek. Hij wil 1 sigaret kopen. De andere man met de rode sweater blijft intussen buiten. Hij ziet het wapen liggen, raapt het op en steekt het in zijn jaszak.

De speurders is op zoek naar deze 2 mannen. Ze werden voor de feiten duidelijk herkenbaar gefilmd op de tram. Ze stapten op aan het Mestputteke in Deurne en stapten af aan de halte bij de nachtwinkel.

De eerste man heeft kort donker haar en is normaal gebouwd. Hij droeg een lichtkleurige donsjas met een kap en een jeansbroek. Hij droeg een rugzak met een draagriem over zijn linkerschouder. In de nachtwinkel had hij deze rugzak niet meer bij zich.

De tweede man is iets struiser. Hij droeg een donkere vest boven een rode sweater met een kap en hij had een grijze muts op met een rode horizontale streep.

Meent u deze mannen te kennen, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Ook als u weet waar ze verblijven of verbleven hebben, willen de speurders dat graag weten. Tips zijn welkom via 0800/30300 en via opsporingen@police.belgium.eu