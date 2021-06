Op woensdag 7 april rond halfvijf uur, werd een vrouw door een onbekende man verkracht in de Luitersheide in Lint.Het slachtoffer was met de fiets vanuit Lier onderweg naar Lint, ter hoogte van de Antwerpsesteenweg nam ze de fietserstunnel. Hierna zette ze haar route verder via de Tramweglei naar de fietsostrade die uitgeeft op de Luitersheide. Gedurende dit traject werd ze lastiggevallen door een man op de fiets. Ter hoogte van de Luitersheide trok de verdachte het slachtoffer van haar fiets en verkrachtte haar. Hij vluchtte weg in de richting van Lint. De man is rond de 25 jaar oud, ongeveer 1m75 lang en slank gebouwd. Hij heeft donkere ogen, een kleine stoppelsnor en sprak Nederlands. Op het moment van de feiten droeg hij een donkere donsjas van het merk “The North Face”, een blauwe trui met kap, een blauwe jeansbroek en witte sneakers. Hij had ook een zwarte rugzak van het merk “Eastpak” bij zich. Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.