Opsporingsbericht: Wie heeft André Laurens nog gezien?

Op vraag van het parket van Antwerpen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op 14 mei 2018 werd het stoffelijk overschot van de 79-jarige André LAURENS aangetroffen in de Rupel te Puurs. André werd op 11 mei 2018 als vermist opgegeven door een familielid.

Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart omdat het onduidelijk was hoe André om het leven is gekomen. Het laatste teken van leven van André was een telefonisch contact op 27 april 2018 om 11.04 uur.



Er zijn aanwijzingen dat André, die bijna dagelijks ging wandelen, verdween tijdens een wandeling in de omgeving van de Nete in Walem.

André woonde in de Koning Albertstraat in Walem. Hij was kaal met achteraan op het hoofd nog wat grijze haren. Hij had een normaal postuur en was ongeveer 1m70m – 1m80 lang. Hij droeg meestal een afgeleefde jeansbroek, een hemd en een versleten beige korte jas.

De onderzoekers zijn op zoek naar getuigen die André LAURENS op 27 april 2018 hebben opgemerkt in Walem, in de omgeving van zijn woning in de Koning Albertstraat, of in de omgeving van de Nete te Walem.

Ook mensen die meer informatie hebben over deze zaak kunnen zich melden bij de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 .

(Bericht en foto : Federale politie)