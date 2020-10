Opsporingsbericht : Wie heeft Anneleen Anckaer gezien?

Op vraag van het parket van Antwerpen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op maandag 19 oktober omstreeks 13.15 uur, werd de 44-jarige Anneleen Anckaer voor het laatst gezien in de Heldenhuldelaan in Mortsel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Anneleen is van Indische afkomst. Ze is 1m62 lang en slank gebouwd. Ze heeft opgestoken lang zwart haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een donkerblauwe broek, donkerblauwe sjaal en een grote donkere bril. Ze had ook een handtas bij zich.

Mevrouw Anckaer is slechtziend.

Hebt u Anneleen Anckaer nog gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0.

(bericht en foto: Federale politie)