Opsporingsbericht: wie heeft Brian Borms (23) gezien?

De politie en het parket vragen te willen uitkijken naar de 23-jarige Brian BORMS uit Zele. De jongeman verliet op 31 mei 2017 in de voormiddag zijn ouderlijke woning in Zele. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Vermoedelijk heeft Brian zich nog verplaatst naar de regio van Borgerhout .



Brian BORMS is 1m80 lang en slank. Hij heeft blauwe ogen en donkerblond haar. Hij heeft een tatoeage op de linkerarm en draagt een stretch van ongeveer 1cm diameter in het linker oor.

Vermoedelijk droeg hij op de dag van zijn verdwijning een donkerblauwe T-shirt, donkerblauwe jeansbroek en sportieve schoenen.

Hebt u Brian BORMS nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300 of met Child Focus op het nummer 116 000.

U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu