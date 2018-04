Opsporingsbericht: Wie heeft Christine Lenaerts gezien?

Op zondag 22 april 2018 na 20 uur verdween de 45-jarige Christine Lenaerts, nadat zij haar vader had afgezet bij hem thuis in Antwerpen.

Lenaerts woont in Bouwel (Grobbendonk) en verplaatste zich met een donkergrijze Dacia Duster met de nummerplaat 1 SEA 519.

Ze is ongeveer 1m70 lang en mollig gebouwd. Ze heeft blond half lang haar en spreekt Nederlands.

Op de dag van haar verdwijning droeg ze een trui met wit en rode verticale strepen.

Christine Lenaerts heeft dringende medische verzorging nodig.

Heeft u Christine Lenaerts of haar voertuig nog gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300.

U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.