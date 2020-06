Opsporingsbericht: Wie heeft Imran Kizil nog gezien?

Zomberbar Barbaar in het Altena-park in Kontich is sinds vanmiddag weer open. Dit jaar zonder Michiel Claus, een van de drie bezielers. De man kwam in januari om het leven bij een ongeval aan de Prins Boudewijnlaan. Zijn vrouw en zijn beste vriend gaan verder met Barbaar. Ze hebben overal op het terrein foto’s en prints laten plaatsen, zodat Michiel mee kan waken over de zomerbar.