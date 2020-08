Opsporingsbericht : Wie heeft Marie-José Vanroy gezien?

Op vraag van het Parket van Antwerpen verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op woensdag 12 augustus, in de voormiddag, verliet de 84-jarige Marie-José Vanroy haar woning in de Lindelei in Hemiksem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze verplaatst zich met een grijze fiets van het merk “Gazelle” die voorzien is van twee groene fietszakken.

Mevrouw Van Roy is 1m70 lang en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe T-shirt of blouse. Hebt u Marie-José vanroy of haar fiets gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.