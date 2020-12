Opsporingsbericht: Wie heeft Nalani nog gezien?

De politie en Child Focus zijn op zoek naar de 21-jarige Nalani Vereecken. Ze verdween vorige week in Antwerpen.

Nalani werd het laatst gezien op 17 december in Antwerpen. Ze is 1m65, heeft lange donkerblonde haren en een tengere lichaamsbouw. Ze droeg witte schoenen van het merk Nike en een zwart vest.

Wie informatie heeft over Nalani kan terecht op het gratis nummer 116 000 (Child Focus) of 0800 30 300 (politie) of via de app ChildRescue.

(bron en foto: Child Focus - GvA)