Opsporingsbericht : wie herkent deze 2 mannen?

In het kader van een dossier "criminele organisatie" waarvan de vermeende leden zich kennelijk bezig houden met het plegen van overvallen op juweliers, zijn de speurders op zoek naar deze twee mannen op de foto.

Op de foto staan 4 mannen en werd in juni 2016 genomen in Dinant. Twee mannen konden reeds worden geïdentificeerd door de speurders , van de twee andere is nog geen identiteit gekend. Beide mannen zouden minstens in die periode verbleven hebben in de regio Dinant. De onbekende man 2 zou eveneens in de regio van Mechelen, Antwerpen en Brussel verbleven hebben.

Persoonsbeschrijving:

Man 1 is atletisch gebouwd en tussen 1m70 en 1m85 lang.

Hij heeft donkerblond haar en is vermoedelijk 30 à 40 jaar oud.

Man 2 is struiser gebouwd en eveneens tussen 1m70 en 1m85 lang.

Hij heeft bruin haar en is vermoedelijk tussen 20 à 35 jaar oud.

Hij draagt een opvallende horloge aan zijn linker pols. Vermoedelijk is hij van vreemde origine.

Herkent u één van de mannen of weet u waar ze verblijven, neem dan contact op met de speurders. Aan de mannen zelf wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

Alle informatie is welkom op het gratis nummer 0800/30 30 0.