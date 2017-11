Antwerpenaar Rudi Kools, is sinds 28 oktober spoorloos. Een vriendin van hem doet een oproep via Facebook.

Rudi Kools is een gekende figuur in de horecazaken in de buurt van de Grote Markt. Hij is West Hamsupporter en ging vaak samen met vrienden naar voetbal kijken. Wie tips heeft kan terecht bij de politie.

(Rudi hier op de foto met vriendin Billie - foto Facebook)