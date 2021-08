Schelle en Niel zijn een wereldkampioen rijker. Schellenaar Benny Mertens is de beste feedervisser ter wereld. Hij won met z'n team, maar ook individueel het Wereldkampioenschap Feeder Fishing in Frankrijk. Het woord zegt het zelf, het voer voor de vissen staat centraal in de discipline. Maar er is veel meer nodig om de beste te zijn natuurlijk en dat leerde Benny gewoon aan de visput in Niel.