De prijs voor een huis blijft maar stijgen en toch is het opvallend druk op de vastgoedmarkt. En met de afschaffing van de woonbonus is het nóg drukker geworden. Afgelopen maand was er in onze provincie een ware rush op de huizenmarkt. Het aantal transascties steeg van 5000 in oktober vorig jaar naar 7500 dit jaar.