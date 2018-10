In het zaalvoetbal zit FT Antwerpen weer in een goede flow. Het won vorige week in de competitie en het krijgt ook nog drie punten na de veelbesproken wedstrijd tegen Charleroi. Die werd, enkele weken terug, bij een 6-1 voorsprong voor FTA gestaakt na wat onlusten op het terrein. Een zege op het veld van Morlanwelz bracht de Antwerpenaren voor het eerst dit seizoen in de top 3.