Opvallend meer besmettingen in secundair onderwijs: "Vaccins minder effectief tegen omikron"

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zien een opvallende stijging in het aantal meldingen over covidbesmettingen bij leerlingen in het secundair onderwijs. 'De vaccins lijken effectief minder bescherming te bieden tegen de omikronvariant, dat moeten we in de gaten houden', zegt algemeen directeur Stefan Grielens van het Vrij CLB Netwerk.

In het eerste trimester van dit schooljaar zagen de CLB's vooral besmettingen in het basisonderwijs, omdat die leerlingen niet gevaccineerd waren, legt Grielens uit. 'Die trend is dus gekeerd. De situatie lijkt nu een beetje op het begin van de pandemie, toen er nog geen vaccins waren, waarbij er opnieuw ook veel besmettingen zijn in het secundair onderwijs. Daar zijn scholen misschien nog niet volledig op voorbereid.'

Sinds begin januari registreren de CLB's opnieuw een stijging van het aantal afwezige leerkrachten, zegt Grielens. Hij verwacht deze week echter nog geen schoolsluitingen. 'We zullen ook enkel leerlingen die op school geweest zijn, meetellen voor de vier besmettingen om een klas in quarantaine te zetten', aldus Grielens.

Over het heil van de aanbeveling van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om alle leerlingen wekelijks een zelftest te laten ondergaan, stelt Grielens zich vragen. 'Als dat moet gebeuren bij alle ongeveer 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen en Brussel, aan een minimumprijs van 3 à 3,5 euro, kijken we naar een gigantisch kostenplaatje. Moeten we dat geld misschien niet voor iets anders gebruiken?'

De ongeziene besmettingsgolf zal ook zijn impact hebben op de scholen, besluit Gielens. Hij hamert daarom nogmaals op een aantal basismaatregelen. 'Ben je ziek, zelfs bij een gewone verkoudheid of een snotneus? Blijf dan thuis en laat je testen. Draag op school je mondmasker, hou afstand, vermeng de bubbels niet, hou de CO2-meters in het oog en ventileer. Zo kunnen we het aantal besmettingen afremmen. Het wordt sowieso een beetje overleven tot de krokusvakantie.'

