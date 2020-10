Leerlingen in quarantaine moeten tegenwoordig niets van de lessen missen en kunnen alles thuis online volgen, maar wat als de juf of de meester in quarantaine zit? In basisschool De Piramide volgt een volledige klas sinds vandaag digitaal les ... vanop de schoolbanken. En een digitale versie van juf Lisa prijkt vooraan op het Smartboard.