Voor sommige werknemers zal thuiswerk de regel en werken op kantoor de uitzondering worden, ook na de corona-crisis. Bij bank- en verzekeringsgroep AXA kunnen werknemers al sinds 2015 twee dagen per week telewerken, maar nu maakt AXA plannen om over te stappen naar een nog flexibeler systeem. Werknemers kunnen dan in functie van de vereisten van hun job en hun persoonlijke behoeften kiezen of ze thuis of op kantoor werken.