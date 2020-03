In Kalmthout zijn sinds vrijdag de parkings aan de Kalmthoutse Heide afgesloten. De gemeente wil zo niet-essentiële verplaatsingen ontmoedigen, want die zijn verboden. En dat lukt, want er zijn een opvallend minder wandelaars in de Heide en op de parkings en in de bermen staan geen geparkeerde auto's. Al zijn er enkelingen die toch nog met de wagen opdagen.