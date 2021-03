In het vaccinatiedorp op Spoor Oost merken ze dat opvallend veel mensen hun afspraak annuleren. Een reden moeten ze niet opgeven, maar het vermoeden is groot dat mensen twijfelen, nu Denemarken heeft besloten het Astra Zeneca vaccin niet langer toe te dienen. Omdat er mogelijk bijwerkingen zijn. Er is nochtans niets mis met het vaccin, zeggen experts.