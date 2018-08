Opvallende nieuwkomer op Antwerp Pride: The Pride Games

Antwerp Pride is dit jaar aan zijn elfde editie toe en het programma is uitgebreider dan ooit. Eén van de meest opvallende nieuwkomers is ongetwijfeld de “Pride Games”, een gloednieuw evenement dat niet alleen als doel heeft het Pride weekend op een actieve manier in te zetten, maar vooral de verbindende kracht van samen bewegen onder de aandacht wil brengen.

Herculean, holebi-sportvereninging Active Company, WIJ(dames) en “Roof of Love” slaan tijdens Antwerp Pride de handen in elkaar om een gloednieuw belevingsconcept te lanceren voor al wie de Pride community een warm hart toedraagt. Maakt niet uit of je gay, lesbian, bi, transgender of straight bent, inclusie staat centraal en echt iedereen is van harte welkom. Bij de Pride Games draait het om fun en actie, samen met je vrienden.

Op vrijdag 10 augustus nemen teams van 4 of 5 personen het tegen elkaar op in 7 kleurrijke battles. Place to be: onder de Roof of Love op het Theaterplein in Antwerpen. Doel van het spel: Zoveel mogelijk punten scoren en op die manier de regenboogvlag in de wacht slepen. De battles, elk in één van de regenboogkleuren, zijn geschikt voor jong en oud. Samen vormen ze de ideale mix van uithouding, durf, creativiteit, teamwork en inzicht. Zo gaan de Pride Games van start met enkele “brain teasers”, maar staan er evengoed obstakelruns en zelfs races op mechanische pony’s op het programma: Fun verzekerd! Er zijn trouwens niet alleen prijzen weggelegd voor de sterkst presterende teams, maar evengoed voor het slimste, coolste, best dressed en fairplay team.

Inge Van Belle, Co-Founder bij Herculean:“Het is voor ons de eerste keer dat we onze schouders zetten onder een Pride event, maar het is voor ons niet meer dan een logische keuze. Dit past dan ook helemaal in de filosofie van onze organisatie die instaat voor andere evenementen zoals de Hercules Trophy en de Pink Ladies Games. Inclusie door middel van bewegen, entertainment en humor is de rode draad doorheen onze projecten. Sportieve gamification opent de harten en geesten van de mensen en zorgt voor een spontane verbinding tussen de deelnemers en toeschouwers. Op die manier hopen we een extra dosis positieve energie te kunnen toevoegen aan Antwerp Pride.

Deelnemers hoeven trouwens absoluut geen atleet of sportfanaat te zijn om deel te kunnen nemen. De Pride Games zijn nu net een totaalconcept dat in de eerste plaats een fantastische beleving centraal stelt voor iedereen met een open geest. En bovendien zijn het zeker niet de meest sportieve teams die winnen, maar net die teams die het best samenwerken en het best op elkaars sterktes inspelen.

Praktisch

Inschrijven kan vanaf 20 euro via www.thepridegames en ook ter plaatse inschrijven is mogelijk. Ook individuele deelnemers kunnen ter plaatse nog teams samenstellen. De Pride Games vinden plaats op vrijdag 10 augustus. Registratie start om 16.30u. De eerste battles gaan van start om 18u. stipt. De afterparty wordt verzorgd door Roof of Love.