Opvallende stijging van overlijdens in woonzorgcentra door covid-19

Er zijn de voorbije 24 uur 32 nieuwe overlijdens gemeld van coronapatiënten in de Vlaamse woonzorgcentra. Dezelfde periode een week eerder werden er nog 5 overlijdens toegeschreven aan het coronavirus. Dat blijkt dinsdag uit de jongste cijfergegevens van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid.

Bij de cijfers moet een belangrijke kanttekening geplaatst worden: ook de overlijdens van het voorbije weekend zijn erin verrekend. Maar vergeleken met dezelfde dag een week eerder, toen ook al de cijfers van het weekend ervoor werden meegerekend, gaat het om een forse stijging, een ruime vervijfvoudiging zelfs. Van de 32 overlijdens zijn er 29 effectief bevestigd met een test, de andere zijn vermoedelijke covid-patiënten. Bewoners van woonzorgcentra die overleden in het ziekenhuis zijn trouwens niet meegeteld in de cijfers. Op dit moment liggen er 125 bewoners met covid-19 in het ziekenhuis. Ook de andere cijfers in de woonzorgcentra blijven stijgen: zo werden er de voorbije 24 uur 1.966 nieuwe besmettingen van bewoners en personeel gemeld, waarvan 1.113 bevestigd met een test.

(Bron en foto: ©Belga)