Opvang in scholen moet ook tijdens paasvakantie worden voorzien

De opvang in de scholen moet ook tijdens de paasvakantie voorzien worden. Dat heeft eerste minister Sophie Wilmès (MR) vandaag gezegd bij de bekendmaking van de verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Ze maakte ook duidelijk dat er nog geen beslissing is genomen over de zomerfestivals. De Nationale Veiligheidsraad verlengt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus met twee weken, tot 19 april. Daarna wordt eventueel beslist om met nog twee weken te verlengen, tot 3 mei.

Door de verlenging van maatregelen, moet ook tijdens de paasvakantie opvang voorzien worden in de scholen. Als dat onmogelijk te organiseren is, mag wel een andere vorm van opvang voorzien worden. Een noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat kinderen die samen werden opgevangen niet plots in contact worden gebracht met andere kinderen. De kinderen worden bij voorkeur ook opgevangen door iemand die al contact met hen had. Over de muziekfestivals komende zomer is nog niets beslist. Daarvoor is het nog te vroeg, zo maakte Wilmès duidelijk. 'Firts thing first'

(foto Pixabay)