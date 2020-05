Opvang kleuters: 'Jammer dat men drie dagen voor heropstart spelregels wijzigt'

'We vinden het jammer dat men drie dagen voor de heropstart van de scholen de spelregels opnieuw wijzigt'. Dat zegt ACOD Onderwijs in een reactie op het nieuws dat scholen tot twintig kleuters in één ruimte mogen opvangen.

Vanaf komende vrijdag kunnen sommige leerlingen opnieuw naar school. In het onderwijs is er in principe een beperking tot maximaal 14 kinderen per lokaal, moeten leerkrachten en leerlingen anderhalve meter afstand houden en zijn mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) besliste na overleg met onder meer de sector en de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt, om voor de kleuteropvang andere regels te hanteren. Concreet mogen scholen en buitenschoolse kinderopvangdiensten tot 20 kleuters in één ruimte opvangen, is anderhalve meter afstand houden wenselijk maar niet verplicht en moeten de begeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

ACOD Onderwijs is niet zo blij met die wijzigingen. 'We vinden het jammer dat men drie dagen voor de heropstart van de scholen de spelregels opnieuw wijzigt en hadden dit liever anders gezien', zegt Nancy Libert. Die vreest dat wie instaat voor de kleuteropvang zich 'het proefkonijn' zal voelen. 'Dit schept chaos bij de mensen, we hebben dat ook zo op het overleg gezegd. Scholen vragen zich nu terecht af of ze de puzzel opnieuw moeten leggen en een nieuwe risico-analyse moeten maken.'