Opvang zit overvol met cavia's en konijnen

In Deurne is dierenopvangcentrum Socio overspoeld met gedumpte knaagdieren. Dat gebeurt wel vaker tijdens de grote vakantie, maar het is nog nooit zo erg geweest zeggen ze daar. Het opvangcentrum kreeg op een week tijd zowat zestig cavia's en een dertigtal konijnen binnen van mensen die de dieren ergens gevonden hebben. Bossen en parken overal komen mensen dozen tegen met huisdieren die uit huis gezet zijn omdat de baasjes op reis willen.