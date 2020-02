Er komt een tijdelijk opvangcentrum voor 120 asielzoekers in Kalmthout. Dat heeft de federale regering beslist. Het asielcentrum komt in een oud schoolgebouw aan de Putsesteenweg, vlak bij de Vogelzangstraat. De 120 asielzoekers zullen er anderhalf jaar opgevangen worden.

De gemeente Kalmthout stelt zich veel vragen bij de locatie die Fedasil uitkoos. Het perceel is namelijk onderdeel van een gemeenschappelijk terrein met andere gebruikers. Er is bijvoorbeeld een appartementsblok met 25 private woningen, en ook de school Wilgenduin, een school voor buitengewoon onderwijs, waar zo’n 100 leerlingen zitten op hetzelfde terrein.

Burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs en het gemeentebestuur vinden het verouderde gebouw niet geschikt voor de opvang. Het zou te klein zijn om te zorgen voor een redelijke huisvesting van 120 mensen.

De gemeente zegt de zaak van nabij op te volgen en in overleg te gaan met de buren en de school. Het roept ook juridisch advies in om na te gaan of de beslissing van de regering nog kan aangevochten worden.

Op dit moment verblijven zo’n 25 asielzoekers in Kalmthout in tien woningen en studio’s verspreid over de gemeente.