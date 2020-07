Het opvangcentrum voor asielzoekers Meihof in Lint is in lockdown gegaan. Enkele bewoners hebben positief getest op het coronavirus.

De bewoners zijn ondergebracht in een isolatie-afdeling. De lockdown is preventief, maar de personen die positief zijn, werden in quarantaine geplaatst. De 130 bewoners mogen nu voorlopig niet buiten

(bron Radio 2 Antwerpen - foto Google Street View)