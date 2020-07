De gemeente Lint heeft zijn opvangcentrum voor asielzoekers in lockdown geplaatst. Het Rode Kruis en de burgemeester van Lint spreken van een preventieve maatregel omdat enkele bewoners van het asielcentrum positief testten op het coronavirus. Volgens de officiële coronacijfers van Sciensano staat het kleine Lint er niet goed voor. Een deel van de besmettingen is dus terug te vinden in het opvangcentrum.