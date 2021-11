Nieuws Opvolger van Boekenbeurs gaat van start: "gezellige drukte"

Het nieuwe boekenfestival Lees! heeft een veelbelovende eerste dag achter de rug. De publieksopkomst voor de opvolger van de boekenbeurs was meteen groot. In drie hallen van Antwerp expo konden bezoekers het nieuwe boekenaanbod ontdekken en hun favoriete auteurs ontmoeten. De hele week lang nog is Antwerpen de place to be voor boekenliefhebbers.