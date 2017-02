Opwaardering bedrijventerrein Terbekehof

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken samen met partners rio-link en POM aan de opwaardering van het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk. Ze zoeken onder meer naar een oplossing voor de wateroverlast. Daarnaast werkt het district volop aan de kwalitatieve heraanleg van het openbaar domein. Alle plannen werden vandaag voorgelegd tijdens een infomarkt voor de buurt op het terrein.

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken samen met partners rio-link en POM Antwerpen om het bedrijventerrein Terbekehof te doen opleven. Ook de bewoners en bedrijven in de buurt worden hierbij betrokken. Vandaag kregen ze allen de kans om tijdens een infomarkt alle plannen van de verschillende projecten te komen inkijken en hun reactie te geven op de onderzoeken die gepland zijn in 2017. Hun reacties worden meegenomen in de uitvoering van het onderzoek.

Drie ruimtelijke uitvoeringsplannen in industriezone Terbekehof

Het volledige gebied werd opgesplitst in 3 projecten waarvoor een ruimtelijke uitvoeringsplan werd opgemaakt. Dat is een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden en waar er woningen, publieke functies, winkels of recreatie mogen komen. De drie RUP's zijn: RUP Recreatiecluster Moerelei, RUP Oudebaan en RUP Ter Beke Zuid. Elk plan omschrijft de toekomstplannen voor een specifieke zone in het bedrijventerrein. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor de aanleg van een warmtenet onderzocht en zijn er verschillende wegen- en rioleringswerken gepland in de volgende straten: Oudebaan, Dynamicalaan, Terbekehofdreef, Fotografielaan en Moerelei.

Onderzoeken naar wateroverlast en milieueffecten in het bedrijventerrein

Verder loopt er een onderzoek naar de waterhuishouding in het bedrijventerrein. In de waterstudie zal zowel de technische als de financiële haalbaarheid van waterbuffering op en rond de bedrijvensite worden onderzocht. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijven in dit industrieterrein, zowel voor de studie als voor de realisatie van de waterbuffering. De opstart van deze studie vond plaats in september 2016. Het effectieve onderzoek is in januari 2017 van start gegaan en de resultaten worden verwacht in april 2017.

Voor zowel RUP Oudebaan als RUP Ter Beke Zuid wordt de impact van de toekomstplannen op het milieu onderzocht. Hiervoor wordt één overkoepelend 'plan-MER' opgemaakt. Dat is een juridisch rapport dat de gevolgen onderzoekt van een project voor mens en milieu. Dit milieueffectenonderzoek maakt duidelijk wat de impact is van bepaalde ingrepen. Zo kan de stad weloverwogen beslissen over toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Wat en hoe er juist wordt onderzocht, wordt neergeschreven in de kennisgevingsnota, die iedereen vandaag al kan inkijken. Dit is het startdocument van de MER-procedure. In deze nota wordt het project toegelicht. Er wordt uitgelegd wat er onderzocht zal worden en hoe dit zal gebeuren.

Volgende stappen

Tot en met 7 maart loopt de terinzagelegging van de kennisgevingsnota*. Iedereen krijgt zo de kans om de plannen in te kijken, om aanbevelingen en opmerkingen te uiten over de alternatieven die onderzocht moeten worden en de manier waarop dit onderzoek gevoerd moet worden.

In een volgende fase start het onderzoek en pas daarna kunnen de ontwerpen van de RUP’s Ter Beke Zuid en Oudebaan verder uitgewerkt worden. Het RUP Moerelei gaat naar de fase van het definitieve ontwerp in april 2017 en ook de onderzoeksresultaten van de waterstudie worden verwacht in april 2017. De heraanleg van de Oudebaan start zeer binnenkort. In de overige straten starten de werken wellicht pas in 2018.

(bericht Stad Antwerpen - foto © POM.