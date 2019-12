Orange test 5G in Antwerpse haven

Orange gaat in de Antwerpse haven een 5G-netwerk uitrollen met een testlicentie. Bedrijven zullen het supersnelle netwerk ook echt gebruiken.

'Het is niet zomaar een demo', klinkt het. Orange gaat voor de infrastructuur in zee met de Chinese leverancier ZTE. Door politiek gekibbel zijn in België nog geen licenties geveild om 5G op grote schaal en voor commerciële doeleinden uit te rollen. Telecomoperatoren kunnen wel al testen uitvoeren. Orange wil daarvoor tegen april veertien sites uitrollen die 5G-dekking bieden op 150 vierkante kilometer in en rond de Antwerpse haven.Welke bedrijven de technologie gaan gebruiken en op welke manier, is nog niet bekend.

Orange gaat in zee met de Chinese netwerkleverancier ZTE. Die samenwerking geldt enkel voor dit project, benadrukt Orange-woordvoerster Annelore Marynissen. Voor een ruime 5G-uitrol zal Orange samenwerken met Proximus. Het is nog niet duidelijk met welke leveranciers het duo dat zal doen. 'We spreken met iedereen, je kan ook met verschillende leveranciers in zee gaan', aldus Marynissen.

De Verenigde Staten hebben Chinese netwerkleveranciers de laatste maanden onder vuur genomen wegens vermeende spionage voor de Chinese overheid. Vooral Huawei, de huidige leverancier van Orange, werd daarbij geviseerd. ZTE liep wat minder in de kijker. Het bedrijf werd wel gestraft omdat het handel voerde met Iran. Orange ziet geen probleem in een samenwerking met het bedrijf 'zolang ze voldoen aan alle regelgeving'.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)