Ordehandhaving voetbalwedstrijden kost handenvol geld

De Antwerpse voetbalclubs zorgen ervoor dat de politiekosten tijdens wedstrijden fors zijn toegenomen.



Vorig seizoen kostte de inzet van de politie bij voetbal-matchen bijna 11 miljoen euro. Twee jaar geleden was dat nog een pak minder met ruim 6 miljoen euro. De forse stijging is volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem te wijten aan: Antwerp, dat opnieuw in eerste speelt, en Beerschot Wilrijk dat terug in het profvoetbal verscheen. Volgens N-VA kamerlid Brecht Vermeulen zetten sommige burgemeesters ook gewoon te veel agenten in.

(archieffoto © Belga)