Ordelijke inbreker zette buit klaar in kartonnen dozen

Gisteren verwittigden bewoners in de Chrysantenstraat in Wilrijk de politie toen ze een verdachte man hadden opgemerkt aan enkele garageboxen in de straat. Ter plaatse trof een interventiepatrouille de vermoedelijke inbreker. Deze probeerde zich nog zonder succes om zich te verstoppen voor de politie.

De man had verschillende voorwerpen op zak die afkomstig waren uit enkele doorzochte garageboxen. Hij had ook enkele kartonnen dozen klaargezet met daarin spullen die hij had ontvreemd uit de garages. De man bleek ambtelijk afgeschreven en gekend voor verschillende eerdere feiten. Alle spullen werden aan de eigenaars terugbezorgd en de man werd gearresteerd.

(foto : Google Street View)